Число россиян, недовольных режимом самоизоляции, продолжает расти

Поддержка ограничительных мер в России за месяц снизилась, следует из результатов опроса OMI и "Платформы". При этом россияне не считают, что распространение инфекции закончится в мае, пишет РБК.
15% соотечественников за минувший месяц перестали поддерживать режим самоизоляции, показало исследование. Общее число людей, которые согласны с введенными ограничительными мерами, составило 47%, а в начале предыдущего месяца этот режим поддержали 62% опрошенных. Кроме того, россияне перестают одобрять меры контроля и штрафы за нарушение самоизоляции.
Опрос проводился среди респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.
Комментарии
Общее число людей, которые согласны с введенными ограничительными мерами, составило 47%
от силы процентов 10-15 этих согласных дома сидят
Со всех несогласных взять подписку об отказе от медицинской помощи для них самих и членов их семей при выявлении у них коронавируса. Можно даже и не брать подписку об отказе, автоматически на основании протокола вносить в черные списки. И всё, пусть самовыпиливаются. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Вот если бы все не выпендривались, а с конца марта карантин соблюдали и по норам сидели, то давно бы уже всё закончилось. А так до осени перепираться будем...
Очевидно, что происходит манипуляция с опросом. Поставь они вопрос так: "Что предпочитаете - незаконную самоизоляцию с самовыживанием по Путину или пропиндосовские выплаты в 1200 в загнившей валюте" - вот тогда будет показательно...
Со всех несогласных взять подписку об отказе от медицинской помощи для них самих и членов их семей при выявлении у них коронавируса.
а также выплатить все средства перечисленные ими на омс за весь их трудовой стаж...
Вот если бы все не выпендривались, а с конца марта карантин соблюдали и по норам сидели, то давно бы уже всё закончилось
для начала неплохо-бы было объявить карантин....
6.05.2020 14:09
Мимопроходящий
Карантин? Разве объявлен карантин? Не путайте подлог понятий самоизоляции и карантина!
6.05.2020 14:09
Мимопроходящий
Сегодня коронавирус, завтра пирановирус, послезавтра еще какой-нибудь дурмановирус... Правительству требуется чтобы граждане подчинялись их требованиям, причем не законным!
у нас и самоизоляцию ( соц дистанирование ) не соблюдают, хотя и штрафы есть, только сборщиков не видно... у нас пока всех карать не будут соблюдать не будут
а также выплатить все средства перечисленные ими на омс за весь их трудовой стаж...
Но сначала они должны оплатить лечение за все свои чихи и пуки за весь свой трудовой стаж...
6.05.2020 14:28
- гость -
Статью закона озвучьте по которой, как Вы говорите карать! Ну подошли эти сборщики.., вначале такие борзые, а на простые вопросы про законность, на приведенные статьи КоАП РФ и Конституции, немного увяли, чего то мямлить начали, сослались на указ губернатора.., подумали и удалились...
Весь ваш этот карантин - совершенно бестолковый, толку нет. А теперь только работы лишили, не что жить?
Можно посчитать число водителей, недовольных ограничениями скорости в населенных пунктах. Такое же интересное и полезное занятие. Многие считают, что меньше сотки нельзя. Давайте к ним прислушаемся.
манипуляции с общественным мнением! до этого МЧС рекомендовало не носить маски, провоцирующие заболевание! По факту это прикрывание чужих промахов - не было масок в стране!
6.05.2020 14:33
- гость -
КоАП РФ там 2 статьи 20.6 и 6.3 там главное выписать дальше суд решить что делать главное "за.ть" жителей
Число россиян, недовольных режимом, также продолжает расти
6.05.2020 14:59
- гость -
Эти статьи не действуют в данной ситуации, т.к. режим ЧС или ЧП не введен. Про это уже Верховный Суд дал разъяснения рьяным полицейским!
6.05.2020 14:52
- гость -
Может быть маска и сдерживает какое то время, но потом, в ней самой накапливается вся фигня и с вдыхаемым воздухом попадает в легкие.
Глупые люди, вы что хотите как в Италии грузовики с гробами?
Люди хотят зрелищ. Им скучно,.