Вирусолог предупредил о рисках заражения коронавирусом дома

Даже находясь дома существуют риски заразиться коронавирусной инфекцией, заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, COVID-19 можно подхватить через еду или воду. В таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Чтобы этого избежать, Альтштейн советует использовать кипяченую воду, проводить термическую обработку продуктов и тщательно мыть фрукты и овощи. Однако вероятность заражения таким способом низкая, считает эксперт.

Также он напомнил, что при общении с людьми следует использовать маски, отдаляться от собеседника минимум на два метра и регулярно мыть руки. Кроме того, рекомендуется протирать поверхности предметов, на которых может оседать инфекция.