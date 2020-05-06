Вирусолог предупредил о рисках заражения коронавирусом дома

Даже находясь дома существуют риски заразиться коронавирусной инфекцией, заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу.
По словам специалиста, COVID-19 можно подхватить через еду или воду. В таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.
Чтобы этого избежать, Альтштейн советует использовать кипяченую воду, проводить термическую обработку продуктов и тщательно мыть фрукты и овощи. Однако вероятность заражения таким способом низкая, считает эксперт.
Также он напомнил, что при общении с людьми следует использовать маски, отдаляться от собеседника минимум на два метра и регулярно мыть руки. Кроме того, рекомендуется протирать поверхности предметов, на которых может оседать инфекция.
Комментарии
Если так всё хорошо,почему ,к примеру,произошла вспышка в Змеиногорске? Заболел один человек,проживал в общежитии, а теперь...
когда-же вспомнят про неработающую вентиляцию в многоэтажках...
или пока еще не время ))
Т.е. в общественных местах нужно носить маски обязательно и то есть риск заразиться. А дома с больным человеком рядом и в маске риск минимальный! ну вы вообще... вирусологи ещё. Или типа вирус на родных кидаться не будет??? типа родственники ведь...