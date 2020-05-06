Злополучный рейс. COVID-19 нашли у двоих пассажиров, прилетевших на Алтай из Москвы

Выяснилось, откуда привезли коронавирус в Республику Алтай двое заболевших, о которых в ночь на 6 мая сообщил региональный оперштаб. 22-летний житель села Шебалино и 23-летняя жительница Горно-Алтайска прилетели из Москвы 3 мая рейсом компании S7 Airlines. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на свои источники.

Напомним, авиакомпания приостанавливала рейсы с 5 по 23 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после, невзирая на призывы ограничить перелеты, возобновила свою работу.

3 мая сразу после прибытия самолета один из пассажиров, 21-летний житель республиканской столицы, пожаловался на потерю обоняния, боль при дыхании и повышенную температуру. Анализы подтвердили у него наличие коронавируса. 4 мая COVID-19 выявили у 39-летней женщины из Горно-Алтайска, которая также летела этим рейсом. Всего на борту было 44 пассажира, которые на данный момент находятся на карантине.

На 6 мая в Республике Алтай зарегистрировано в общей сложности 40 случаев заражения коронавирусом.