Злополучный рейс. COVID-19 нашли у двоих пассажиров, прилетевших на Алтай из Москвы

Выяснилось, откуда привезли коронавирус в Республику Алтай двое заболевших, о которых в ночь на 6 мая сообщил региональный оперштаб. 22-летний житель села Шебалино и 23-летняя жительница Горно-Алтайска прилетели из Москвы 3 мая рейсом компании S7 Airlines. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на свои источники.
Напомним, авиакомпания приостанавливала рейсы с 5 по 23 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после, невзирая на призывы ограничить перелеты, возобновила свою работу.
3 мая сразу после прибытия самолета один из пассажиров, 21-летний житель республиканской столицы, пожаловался на потерю обоняния, боль при дыхании и повышенную температуру. Анализы подтвердили у него наличие коронавируса. 4 мая COVID-19 выявили у 39-летней женщины из Горно-Алтайска, которая также летела этим рейсом. Всего на борту было 44 пассажира, которые на данный момент находятся на карантине.
На 6 мая в Республике Алтай зарегистрировано в общей сложности 40 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
В Горно-Алтайске проверяют прибывших. Но в Барнауле всё не так, как рассказывают некоторые комментаторы: "ELENA STEPANOVA Я прилетела в Барнаул 1.05.2020 г. в1.30 ночи,в аэропорту пассажиров ни медики ни полиция не встречали,предписания и других рекомендаций ни кто не давал".
У каждого должен быть свой герой, у нас доминиканка, у тех башкир у этих свои. Нельзя вот так взять и не иметь своего героя.