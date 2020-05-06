Памятник самоизоляции в Петербурге демонтируют спустя сутки после установки

Фото: @лентач

Металлическая конструкция с изображением человека и кота внутри появилась в Пискаревском парке Санкт-Петербурга. Местные жители назвали арт-объект символом самоизоляции.

Однако как пишет РИА "Новости" со ссылкой на комитет по благоустройству Петербурга, памятник демонтируют в ближайшее время, так как его установка была ни с кем не согласована. Конструкция простояла в парке всего день, и как любое стихийное уличное творение будет убрана.