Памятник самоизоляции в Петербурге демонтируют спустя сутки после установки

Фото: @лентач
Металлическая конструкция с изображением человека и кота внутри появилась в Пискаревском парке Санкт-Петербурга. Местные жители назвали арт-объект символом самоизоляции.
Однако как пишет РИА "Новости" со ссылкой на комитет по благоустройству Петербурга, памятник демонтируют в ближайшее время, так как его установка была ни с кем не согласована. Конструкция простояла в парке всего день, и как любое стихийное уличное творение будет убрана.
Комментарии
Вот если бы памятник луноликому установили, то это бы признали законным!
фу какая фигня некрасивая. это не памятник, это просто оператору станку плазменной резки со сварщиком скучно стало. вырезали.
на зоне как на зоне
надо чтобы его утвердила администрация лагеря.
и только тогда можно