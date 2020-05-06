Почти 800 предприятий на Алтае имеют замечания к мерам защиты от коронавируса

Сотрудники Минпромэнергетики и Роспотребнадзора проводят мониторинг соблюдения требований к профилактике распространения коронавируса на предприятиях Алтайского края, сообщили в правительстве.

На 30 апреля выездные мероприятия провели на территории 3115 организаций. Из них 2332 в полной мере соблюдают рекомендации, 782 имеют замечания. 27 апреля специалисты провели повторный выезд на 156 предприятий.

"Результаты проверочных мероприятий показывают в целом высокий уровень организации работы по профилактике распространения коронавирусной инфекции в коллективах. На предприятиях выдают защитные маски, контролируют температуру сотрудников, проводят дезинфекцию помещений. Также сокращено до минимума количество задействованных работников, разнесены по времени смены", – отметили проверяющие.