В Алтайском крае началось дистанционное наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому

Амбулаторный центр мониторинга пациентов с COVID-19 без выраженных симптомов начал работать в Алтайском крае, сообщают в региональном Минздраве.
Отмечается, что медики ежедневно наблюдают за пациентами, оценивают их состояние и при необходимости корректируют лечение. Такая мера длится 14 дней и проходит в удаленном формате. Кроме того, медработники следят и за соблюдением режима самоизоляции больного.
На десятый и двенадцатый день у зараженного анализы на COVID-19 берут повторно. Если каждый из них дает отрицательный результат, пациента снимают с мониторинга.
Отметим, что структура работает на базе Краевого центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья".
Комментарии
то есть заболевшего отправляют домой к родным!? он заражает домочадцев, десять дней ходит в магазин, носит мусор итд, а потом целый подъезд лечить нужно?!
По зуму будут конфу для больных проводить?
Какие ограничения наложены на членов семьи и проживающих вместе с заболевшим? Они всё так же ездят на общественном транспорте, работают, ходят в магазины? Их дети так же гуляют на улице с другими детьми?
Ответ:
Т.е. если тебе не требуется госпитализация - сиди дома в отдельной комнате изолированно. В туалете, например.
Это ужас! Люди и так самоизоляцию не соблюдают. А тут еще больных людей домой отправляют! Бедные родственники... Не у всех есть котеджи, чтобы отдельные комнаты были с туалетами!!!
Доминиканка спешл эдишн?