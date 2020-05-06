В Алтайском крае началось дистанционное наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому

Амбулаторный центр мониторинга пациентов с COVID-19 без выраженных симптомов начал работать в Алтайском крае, сообщают в региональном Минздраве.

Отмечается, что медики ежедневно наблюдают за пациентами, оценивают их состояние и при необходимости корректируют лечение. Такая мера длится 14 дней и проходит в удаленном формате. Кроме того, медработники следят и за соблюдением режима самоизоляции больного.

На десятый и двенадцатый день у зараженного анализы на COVID-19 берут повторно. Если каждый из них дает отрицательный результат, пациента снимают с мониторинга.

Отметим, что структура работает на базе Краевого центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья".