Соцсети: пожар произошел рядом с селом на Алтае, но тушить его оказалось некому

Жители села Поломошного Новичихинского района рассказали о серьезном лесном пожаре, который произошел рядом с населенным пунктом. Видеозапись они опубликовали в Instagram.

"На пожар выехали два автомобиля. Пожарный расчет из лесхоза прибыл на место возгорания, но посмотрев, сказали, что это не их пожар, и уехали. Ни глава района, ни местное МЧС так и не появились", – написали жители села.

На тушение, по их словам, ушел целый день. Территория, на которой началось возгорание, была обильно покрыта лесом, и огонь распространялся очень быстро. Сельчане уверены, что если бы подул сильный ветер, то пламя перекинулось бы на дома.

"Очень хочется, чтобы обратили внимание на бездействие местных властей", – подытожили люди.