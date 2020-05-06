Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден

Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден. Его слова передают "Вести Алтай".
По мнению Шевченко, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. Однако, заявляет инфекционист, на стабильный уровень заболеваемости ни Россия в целом, ни Алтайский край еще не вышли.
"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Точно мы еще не добрались до пика", – сказал Шевченко.
Специалист также подчеркнул, что чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации.
Комментарии
шевченко,иди ты ...
Сегодня обгоним Германию, шев?
- Мосье Шевченко, же не манж па сис жур!
Не надо быть специалистом, чтобы это говорить.
Жена пошла проходить медосмотр... Флюорография: по полису не делают, т.к. карантин, а платно - пожалуйста, сделаем с радостью.
Специалист также подчеркнул, что чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации.
Я так понимаю,это ужесточение мер: В Алтайском крае началось дистанционное наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому .
Специалист также подчеркнул, что чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации.
По сути, власть и медицина России на всех уровнях признала, что эта схватка проиграна и средств для дальнейшей борьбы нет. Поэтому гражданам рекомендуют спасаться кто как может
По сути, власть и медицина России на всех уровнях признала, что эта схватка проиграна и средств для дальнейшей борьбы нет. Поэтому гражданам рекомендуют спасаться кто как может
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Проиграли потому как занимались вопросами обнуления и прочими пустыми вопросами,
Нет.
На самом деле у нас все в относительном порядке, так как:
1 Страна большая.
2 Мы и не такое переживали (Кто зимой пробовал на вкус железку - поднимите руку)))
Обязательно победим и эту эпопею с коронавирусами и прочей всякой мелочью.
вначале "кипиша" жесткого 2 недельного карантина бы хватило ... а так до весны следующей будет все