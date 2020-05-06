Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать Китай и США

Белорусский президент Александр Лукашенко порекомендовал авторам российских телеграм-каналов критиковать США и Китай, а не Белоруссию и ее систему борьбы с COVID-19, сообщает телеканал ОНТ.

По словам главы государства, критиковать нужно не его государство, а США, Китай и Турцию.

"Против американцев — критикуйте американцев. Не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь — не по зубам. Турецкую республику покритикуйте, западноевропейские страны, где до сих порт гибнут по 160-180 человек ежесуточно. Пусть покритикуют. Нет, выбрали Беларусь. Но мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что авторы телеграм-каналов кричат о 18 350 случаях заражения в стране, однако, говорит он, это "всего 8,7 процента от всех тестируемых".