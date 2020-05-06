В Госдуме предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для сотрудников предприятий, которые приостановили деятельность из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению депутата, мера поможет поддержать предпринимателей в зарплатном вопросе, "если работа стоит", и сохранить рабочие места во время кризиса.

"Мы выделили целый блок вопросов, связанных с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений – внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", – заявил Фаррахов.

Депутат напомнил, что подобная мера уже вводилась после кризиса 2008 года и тогда активно использовалась для сохранения предприятий.