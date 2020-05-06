В Госдуме предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для сотрудников предприятий, которые приостановили деятельность из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению депутата, мера поможет поддержать предпринимателей в зарплатном вопросе, "если работа стоит", и сохранить рабочие места во время кризиса.
"Мы выделили целый блок вопросов, связанных с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений – внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", – заявил Фаррахов.
Депутат напомнил, что подобная мера уже вводилась после кризиса 2008 года и тогда активно использовалась для сохранения предприятий.
Комментарии
предложил ввести общественные работы
а они, эти общественные работы, оплачиваемыми будут, ну хотя-бы миской супа, или как...
Это паренька на общественные работы - чистить сортиры зубной щёткой - в соответствии с квалификацией!
"...чтобы ввести практику общественных работ", вот вам и вся правда о всем творящимся! На работу ходить нельзя, а на общественные работы - можно!
В депутаты любых идиотов сразу берут, или надо конкурс проходить?
Один умный кот говорил:
Потому что совместный труд (для моей пользы) - он объединяет!
6.05.2020 14:47
- гость -
Только особо-одаренных. Такую чушь нести может только полный ....
Как извернуться так что бы все работало и за это не нужно было платить...
По мнению депутата, мера поможет поддержать предпринимателей в зарплатном вопросе
интересно, депутат знает законодательство рф или как...
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ИЩУЩИХ РАБОТУ.
Ну ладно, хорошо, общественные работы.
Финансировать кто будет?
Или, опять, за счёт работодателя? Который денег ни фига не печатает.
Финансировать кто будет?
тут в рамках законодательства рф все однозначно )))
Финансирование общественных работ производится за счет средств работодателей, у которых проводятся эти работы.
В депутаты любых идиотов сразу берут, или надо конкурс проходить?
========================================================
Анекдот в тему: - Алло, это приемная губернатора?
- Да.
- Я у вас работать хочу!
- Женщина! Вы дура?!
- А это обязательное условие!???
А как же самоизоляция?
По-русски было сказано с большой буквы русскими буквами в конце цифра, так она и смс начала слать в догонку. Это даже не вся история, а только небольшая часть. Тупая страшная идиотка.
ахренеть предложение. То есьт, я 7 лет отучился зад ипломом, сидел проекты рисовал на компе, а меня теперь на улицу дворником? вместо самоизоляции на улицу дворы подмитать да остановки чистить? А не ахренели ли? у меня на работе контактов поменьше будет чем на ОБЩЕСТВЕННЫХ работах, даже из названия ясно.
Властям мало того, что они нас обирают, они хотят что бы мы вообще бесплатно их обслуживали!
Впечатление такое,что власть проверяет запас своей прочности. Ладно, что из Думы ,ладно,что лишь предложение , но подобных непросчитанных предложений много - зачем озлоблять народ и пилить сук на котором сидят ?
Уверены,что пипл схавает ? Тогда зачем такая Дума - она ведь не выражает интересы граждан ,избравших её депутатов....
Тогда зачем такая Дума - она ведь не выражает интересы граждан ,избравших её депутатов....
дума вполне выражает интересы правящего класса... )))
Тогда зачем такая Дума - она ведь не выражает интересы граждан ,избравших её депутатов....
В кои то веки соглашусь с Калибром!Давно терзают сомнения,зачем она нам вообще нужна,на постоянной основе?Надо как в старые добрые времена,собрались раз в четыре года,приняли необходимые законы,и по местам на производства,к станкам,в поле,на фермы.Исполняйте депутатские обязанности непосредственно на местах,и по реальным запросам трудящихся.А что сейчас?Уехали за тридевять земель от своих избирателей,которых не видят и не слышат,и соревнуются между собой,кто из них придумает что-нить этакое,до чего не додумался еще сосед по креслу.Мало того,что оклады они сами себе установили забубенные,так поди еще и командировочные идут?А так сбор раз в 4 года,и никаких квартир в Москве,никаких (прости Господи за слово непотребное)офисов,и прочих никчемных привилегий.Много больше пользы и для страны и для народа принесут.