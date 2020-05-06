В Госдуме предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для сотрудников предприятий, которые приостановили деятельность из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению депутата, мера поможет поддержать предпринимателей в зарплатном вопросе, "если работа стоит", и сохранить рабочие места во время кризиса.
"Мы выделили целый блок вопросов, связанных с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений – внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", – заявил Фаррахов.
Депутат напомнил, что подобная мера уже вводилась после кризиса 2008 года и тогда активно использовалась для сохранения предприятий.
Комментарии
предложил ввести общественные работы
а они, эти общественные работы, оплачиваемыми будут, ну хотя-бы миской супа, или как...
Это паренька на общественные работы - чистить сортиры зубной щёткой - в соответствии с квалификацией!
"...чтобы ввести практику общественных работ", вот вам и вся правда о всем творящимся! На работу ходить нельзя, а на общественные работы - можно!
В депутаты любых идиотов сразу берут, или надо конкурс проходить?
Один умный кот говорил:
Потому что совместный труд (для моей пользы) - он объединяет!
6.05.2020 14:47
- гость -
Только особо-одаренных. Такую чушь нести может только полный ....
Как извернуться так что бы все работало и за это не нужно было платить...
По мнению депутата, мера поможет поддержать предпринимателей в зарплатном вопросе
интересно, депутат знает законодательство рф или как...
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ИЩУЩИХ РАБОТУ.
Ну ладно, хорошо, общественные работы.
Финансировать кто будет?
Или, опять, за счёт работодателя? Который денег ни фига не печатает.
Финансировать кто будет?
тут в рамках законодательства рф все однозначно )))
Финансирование общественных работ производится за счет средств работодателей, у которых проводятся эти работы.
В депутаты любых идиотов сразу берут, или надо конкурс проходить?
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Анекдот в тему: - Алло, это приемная губернатора?
- Да.
- Я у вас работать хочу!
- Женщина! Вы дура?!
- А это обязательное условие!???
А как же самоизоляция?