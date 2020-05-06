Житель Алтая свалил вину жены на коня, чтобы спасти ее от уголовного дела

Жительница Усть-Канского района Республики Алтай избила мужа монтировкой за попытку продать мешок кедровых орехов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В больницу поступил 37-летний мужчина с травмой головы, которую он объяснил падением с коня. Нехарактерные для этого повреждения заставили медиков усомниться в его словах, и они передали информацию в полицию. Следователи выехали по адресу, откуда привезли сельчанина, и обнаружили там его супругу. В ходе разговора женщина призналась, что ударила мужа монтировкой.

Выяснилось, что мужчина распивал спиртное у себя дома. Когда алкоголь закончился, хозяин решил продать хранившиеся кедровые орехи и купить на вырученные деньги спиртное, однако жена запретила ему это делать. Не послушав супругу, мужчина попытался уйти из дома с мешком орехов. Когда он выходил за ограду, женщина схватила монтировку и ударила его по голове. Пострадавший смог самостоятельно встать и дойти до дома своей матери, проживающей по соседству, которая и вызвала сыну скорую.

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.