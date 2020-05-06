Обладательница самых больших губ снова их увеличила

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала не менее 20 инъекций в губы ради сходства с внешностью куклы Барби, пишет издание Daily Mirror.

Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту. Андреа также заявила, что будет и дальше трансформировать свою внешность.

По ее словам, врачи считают, что ей пора остановиться, но она хочет, чтобы ее губы стали еще больше.

"Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то, что после инъекций мне тяжело есть"

Девушка не уверена, что ее губы – самые большие в мире, но считает, что уж точно одни из самых больших.

Ранее amic.ru писал, что Андреа Иванова с детства мечтала выглядеть как кукла Барби, однако комментаторы в интернете не оценили стремлений молодой болгарки и сравнили ее с надувной куклой, Даффи Даком и лох-несским чудовищем.