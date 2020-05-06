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Новости

Обладательница самых больших губ снова их увеличила

, ИА "Амител"
Девушка с детства мечтает быть похожей на куклу Барби
Фото: instagram.com/andrea.andrea345

Фото: instagram.com/andrea.andrea345

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала не менее 20 инъекций в губы ради сходства с внешностью куклы Барби, пишет издание Daily Mirror.

Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту. Андреа также заявила, что будет и дальше трансформировать свою внешность.

По ее словам, врачи считают, что ей пора остановиться, но она хочет, чтобы ее губы стали еще больше.

"Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то, что после инъекций мне тяжело есть"

Девушка не уверена, что ее губы – самые большие в мире, но считает, что уж точно одни из самых больших.

Ранее amic.ru писал, что Андреа Иванова с детства мечтала выглядеть как кукла Барби, однако комментаторы в интернете не оценили стремлений молодой болгарки и сравнили ее с надувной куклой, Даффи Даком и лох-несским чудовищем.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.05.2020 14:35
- гость -

Да ну нафиг... Столько не выпить...

6.05.2020 14:38
- гость -

Вот приснится такая - умрешь от страху во сне, а скажут, что от коронавируса скончался!

6.05.2020 14:39
- гость -

на такой и короновирус скончается

6.05.2020 14:53
Гость

Очередная поклонница Джоли

6.05.2020 15:07
- гость -

заставить бы ее рельс поцеловать в -30

6.05.2020 15:10
- гость -

А че ?! мне нравится. Наверное не плохо делает ....

6.05.2020 15:49
тю!

Чуть не вырвало... терпеть не могу пиявок, особенно на морде

6.05.2020 15:53
Бапппка

Энти губья похожи на совсем другие... может, потому мужикам нравится... когда носят... хм... на лице...

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