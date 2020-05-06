Повторные тесты показали, что заболевших вахтовиков в Якутии намного меньше

Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса только о 246 человек. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
"Порядка 7,5 тысячи сотрудников АО "Стройтрансгаз" – подрядной организации "Газпрома" – поголовно сдали повторные анализы. Из них пока получено порядка пяти тысяч результатов, 2,5 тысячи еще в обработке. Из этих пяти тысяч – 246 человек получили положительный результат на коронавирус", – цитируют Николаева "Новости Якутии".
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат.
На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор". Ситуация с возвращением людей находится на контроле у губернатора Виктора Томенко, подчеркивают в правительстве региона.
Комментарии
Порядка 7,5 тысячи сотрудников АО „Стройтрансгаз“ — подрядной организации „Газпрома“ — поголовно сдали вторичные анализы
никак Вектор в Якутию уехал....
Что же это за чудо тесты такие? То есть вирус, то нет вируса. Вот и думай, то ли- да, то ли-нет.
В третий раз тесты покажут,что все здоровы.
6.05.2020 14:27
- гость -
Вирус он ка закон, в какую сторону выгоден, туда и поворачивай!
ну-ну!
Во-первых, Айсен Николаев откровенно врёт! Он так же говорил, что вывезли более тысячи человек с уже отрицательными повторными результатами. Но это невозможно, ибо повторное тестирование было 3 мая, и люди, отправленные 3, 4, 5 мая результаты знать не могли.
Во-вторых, первые результаты уже давно не актуальны. Они были сданы 21-22 апреля. Такое ощущение, что просто ждут, когда все сами поправятся.