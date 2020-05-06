Россиянки "атаковали" американский Tinder после фильма Дудя о Кремниевой долине

В конце апреля Юрий Дудь на своем YouTube-канале выпустил фильм о русских айтишниках, которые уехали жить в США. После просмотра видео девушки из России стали массово регистрироваться на американских серверах Tinder.

Граждане США шокированы таким наплывом русскоязычных пользователей.

"И у них даже вся информация о себе написана по-русски. Я столько кириллицы за всю жизнь не видел, как за эти последние дни в тиндере. Что это???" – цитирует отзыв американца издание SM News.

"Кибермиграция" свободных россиянок связана с тем, что в одной из частей фильма Дудя молодые русские программисты с большими зарплатами пожаловались на то, что в Калифорнии им не хватает девушек. Однако, по словам местных жителей, все не так радужно, как показывает Дудь. Далеко не у всех в Кремниевой долине высокие зарплаты, да и с женщинами там все в порядке.