Россияне стали чаще допускать просрочки по кредитам из-за финансовых трудностей

Доля россиян, допускающих просрочки по кредитам из-за финансовых трудностей, на начало мая выросла на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По его словам, сейчас доля должников, ссылающихся на финансовые трудности, выросла до 60%. Почти половина из них объясняют просрочки падением уровня доходов, треть – потерей работы, а одна пятая – нехваткой денег из-за роста цен. При этом менее 1% всех задолжавших россиян сослались на пандемию коронавируса.

Также коллекторы не зафиксировали резкого увеличения обращений по кредитным каникулам. Однако если режим самоизоляции продлится еще несколько месяцев, то количество обращений может вырасти до 20% от всего числа должников.

Ранее amic.ru сообщил, что Алтайский край вошел в топ-3 регионов, где жители начали досрочно погашать задолженность по микрозаймам. При этом средняя сумма займов по России в апреле снизилась на 16%.