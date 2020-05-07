Россияне рассказали, что отвлекает их от удаленной работы

Постоянное желание поесть и необходимость присматривать за детьми оказались самыми популярными отвлекающими факторами у россиян во время удаленной работы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, треть опрошенных соотечественников заявили, что у них вызывает дискомфорт постоянное желание поесть и необходимость готовить. 23% отвлекает необходимость кормить, развлекать и обучать детей. На проживающих с респондентами родственников пожаловались 22% россиян.

Другими отвлекающими от работы факторами стали соцсети, уборка и стирка, отсутствие четкого графика, просмотр фильмов и телепередач, чтение новостей о пандемии, обучение, домашние животные и "размышления о вечном и судьбах мира".

Почти половина опрошенных (45%) также признались, что во время удаленной работы регулярно отвлекаются на посторонние вещи. Остальные 55% чувствуют себя максимально сосредоточенными.