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Самому младшему заболевшему COVID-19 в Алтайском крае четыре месяца

, ИА "Амител"
Всего коронавирус выявили у 62 детей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

45 детей, зараженных коронавирусом, остаются в медучреждениях Алтайского края. 43 из них находятся в Центре охраны материнства и детства, еще двое – в городской больнице № 11 г. Барнаула.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае COVID-19 выявили у 62 детей. Самому младшему из них – четыре месяца, самому старшему – 17 лет. Как рассказал в ходе онлайн-брифинга 6 мая министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в большинстве случаев дети в регионе болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме. 

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском каре подтверждено 588 случаев коронавируса. 110 человек вылечились и выписаны из больниц. Три человека с COVID-19 скончались.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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