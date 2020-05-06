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Крайне агрессивно. Минздрав рассказал о трех смертях от коронавируса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Все умершие имели серьезные хронические заболевания
Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

Именно коронавирус стал причиной смерти трех жителей Алтайского края. COVID-19 спровоцировал более агрессивное течение их хронических заболеваний. Об этом на пресс-конференции для СМИ 6 мая сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.

"Основной диагноз – коронавирус. На фоне него развилась вирусная пневмония и произошло ухудшение сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, почечных, сахарного диабета. И протекали эти заболевания очень агрессивно, что привело к летальным исходам", – сказал министр.

Первым от коронавируса 24 апреля умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района, страдавший почечной недостаточностью. О второй смерти оперштаб сообщил 4 мая. В ковидном госпитале городской больницы № 3 в Рубцовске умер мужчина 1945 года рождения. У него были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. 5 мая стало известно, что в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. У нее был сахарный диабет.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что при захоронении ковидных больных предпочтительнее кремация.

"Если родственники отказываются, то похороны проходят в обычном порядке. Но должно быть минимизировано количество человек (на церемонии прощания, – прим. авт.), гроб должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Захоронение происходит на обычном кладбище", – уточнила она.

По данным на 6 мая, в Алтайском крае заражение коронавирусом подтвердили у 588 человек. 110 из них уже выздоровели, трое скончались.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.05.2020 17:26
гость

Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что при захоронении ковидных больных предпочтительнее кремация.

Что за бред? то есть надо труб облизать или что? он же не дышит более того его в морге же обрабатывают формалином и прочей фигней? в конце концов самим обтереть (омыть) можно в том числе дез раствором! Они сами то понимают что несут? или вслед за вождем лишь бы сказать?!

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