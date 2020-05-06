В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб. Об этом во время пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.

Масочный режим подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.

Как показала практика, жители региона во время майских праздников пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора использовать маски в общественных местах.

"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца. Поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. В связи с чем управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина.

Ранее amic.ru сообщал, что масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная. Хотя, вероятно, это ненадолго.