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В Алтайском крае планируют ввести масочный режим

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор направил это предложение в краевой оперштаб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб. Об этом во время пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.

Масочный режим подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте. 

Как показала практика, жители региона во время майских праздников пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора использовать маски в общественных местах.

"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца. Поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. В связи с чем управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина.

Ранее amic.ru сообщал, что масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная. Хотя, вероятно, это ненадолго.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.05.2020 15:50
- гость -

а маски безвоздмездно, то есть даром, раздавать будут, или как всегда...

6.05.2020 15:53
Гость

Обеспечьте сначала масками, а уж потом вводите!!! Масок в аптеках нет уже полтора месяца, о чем разговор тогда не пойму??...

6.05.2020 15:53
- гость -

Вот когда мне будут маски бесплатно выдавать и введут режим карантина, тогда пожалуйста, буду носить, а по другому - Роспотребнадзор иди читай объявления на заборах!

6.05.2020 15:53
- гость -

"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца.

Вот именно, что говорите! а надо - обеспечивать! Как население может использовать то, чего нет?! Или недоступно по цене для людей, внезапно оставшихся без зарплаты и денежных запасов на неопределенный срок?

6.05.2020 15:53
- гость -

А у власти, которая только собирается вводить обязательное ношение масок ответственность есть? А маски бесплатные приготовили, раз в аптеках нет? И перед кем эти будут отвечать, население полиция будет прессовать - а эти ведь перед народом не отвечают?!

6.05.2020 15:54
- гость -


6.05.2020 15:53
Гость
Продавцы масок хотят получить прибыль! Вот о чем разговор!

6.05.2020 15:58
- гость -

Я бы на месте губернатора разогнал этот Роспотребнадзор. Удумали ущербные, насмотрелись опыта в других регионах. А головой не подумали. У нас что то все так делается. Внедрять опыт от других, а сами головой думать не хотят.

6.05.2020 15:58
- гость -

https://www.fc-moto.de/WebRoot/FCMotoDB/Shops/10207048/5358/BD58/E36F/D318/B642/4DEB/AE5A/E92C/Oxford_Balaclava_Eyes_6_ml.jpg

6.05.2020 15:58
тю!

вот такие все купим

6.05.2020 16:03
- гость -

Анекдот:
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся - таки тогда и отменят...

6.05.2020 16:09
- гость -

И это правильное решение.

6.05.2020 16:09
- гость -

А еще надо ОБЯЗАТЬ при каждой покупке в продуктовом, так же покупать по одной банке красной икры на одного члена семьи. В икре и йод и ОМЕГА, очень полезная вещь.
Не купил банку икры - получи штраф, а вы как хотели, по другому, в йододефицитном крае нельзя.
Это мы еще молчим, что официально на декабрь 2019 года в РФ выявлено 1.06 млн человек с ВИЧ, т.е КАЖДЫЙ 136. А еще умерло от него в 2018 в РФ 37 тысяч человек, т.е примерно 3.5%.
А про такие болячки как туберкулез слышали, заболеваемость по которому, вроде как, выше эпидемиологических норм в крае еще с 90х годов?

В Крае нету власти, есть только популисты и строители потёмкинских деревень. Позор!

6.05.2020 16:21
- гость -

А когда до ошейников очередь дойдет?

6.05.2020 16:23
- гость -

Власти своими заявлениями возбуждают ненависть.

6.05.2020 16:27
- гость -

Я и сейчас буду пренебрегать (это моё дело, кому надо одевайте), идите лесом

6.05.2020 16:31
- гость -

6.05.2020 16:09
- гость -

У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика. А вот с ковидом - есть, и много. Правда все живые пока.

6.05.2020 16:33
Гость

Непуганные люди... когда сами или кто-то из близких окажется с covid, мнение про маски и прочие средства защиты изменится резко.

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