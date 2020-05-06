В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб. Об этом во время пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.
Масочный режим подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.
Как показала практика, жители региона во время майских праздников пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора использовать маски в общественных местах.
"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца. Поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. В связи с чем управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина.
Ранее amic.ru сообщал, что масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная. Хотя, вероятно, это ненадолго.
Комментарии
а маски безвоздмездно, то есть даром, раздавать будут, или как всегда...
Обеспечьте сначала масками, а уж потом вводите!!! Масок в аптеках нет уже полтора месяца, о чем разговор тогда не пойму??...
Вот когда мне будут маски бесплатно выдавать и введут режим карантина, тогда пожалуйста, буду носить, а по другому - Роспотребнадзор иди читай объявления на заборах!
"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца.
Вот именно, что говорите! а надо - обеспечивать! Как население может использовать то, чего нет?! Или недоступно по цене для людей, внезапно оставшихся без зарплаты и денежных запасов на неопределенный срок?
А у власти, которая только собирается вводить обязательное ношение масок ответственность есть? А маски бесплатные приготовили, раз в аптеках нет? И перед кем эти будут отвечать, население полиция будет прессовать - а эти ведь перед народом не отвечают?!
6.05.2020 15:53
Гость
Продавцы масок хотят получить прибыль! Вот о чем разговор!
Я бы на месте губернатора разогнал этот Роспотребнадзор. Удумали ущербные, насмотрелись опыта в других регионах. А головой не подумали. У нас что то все так делается. Внедрять опыт от других, а сами головой думать не хотят.
вот такие все купим
Анекдот:
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся - таки тогда и отменят...
И это правильное решение.
А еще надо ОБЯЗАТЬ при каждой покупке в продуктовом, так же покупать по одной банке красной икры на одного члена семьи. В икре и йод и ОМЕГА, очень полезная вещь.
Не купил банку икры - получи штраф, а вы как хотели, по другому, в йододефицитном крае нельзя.
Это мы еще молчим, что официально на декабрь 2019 года в РФ выявлено 1.06 млн человек с ВИЧ, т.е КАЖДЫЙ 136. А еще умерло от него в 2018 в РФ 37 тысяч человек, т.е примерно 3.5%.
А про такие болячки как туберкулез слышали, заболеваемость по которому, вроде как, выше эпидемиологических норм в крае еще с 90х годов?
В Крае нету власти, есть только популисты и строители потёмкинских деревень. Позор!
А когда до ошейников очередь дойдет?
Власти своими заявлениями возбуждают ненависть.
Я и сейчас буду пренебрегать (это моё дело, кому надо одевайте), идите лесом
6.05.2020 16:09
- гость -
У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика. А вот с ковидом - есть, и много. Правда все живые пока.
Непуганные люди... когда сами или кто-то из близких окажется с covid, мнение про маски и прочие средства защиты изменится резко.