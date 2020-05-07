Теплая погода возвращается в Алтайский край

В четверг, 7 мая, в Алтайский край вернется теплая погода, информируют в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +19°С до +24°С. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, его скорость при порывах может достигать 17 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать до +22°С. Как и в целом по региону – преимущественно без осадков. Скорость ветра при усилениях до 15 м/с.

Отметим, что в ближайшие дни в Алтайском крае также будет тепло. В пятницу, 8 мая, воздух прогреется до +26°С, а 9 мая – до +28°С. Осадков в эти дни не предвидится.