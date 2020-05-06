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Дорожные войны. Барнаульцы разломали дорогу, чтобы закрыть проезд грузовикам

, ИА "Амител"
Водителем легковушек, правда, тоже нелегко

Барнаульцы сломали асфальт на пересечении улиц Просторной и Юрина. Кадры с места погрома очевидцы публикуют в социальных сетях. 

По словам местных жителей, сделали они это для того, чтобы по улице не ездили автобусы и грузовики. При этом в комментариях люди отмечают, что это дорога общего пользования и тех, кто учинил погром, нужно наказать, так как теперь проезд затруднен даже для легковых машин. 

Это не первый случай, когда жители района самостоятельно затрудняют проезд транспорту. Ранее дорогу в лес закрыли в поселке Власиха, а на пересечении улиц Геодезической и Жасминной местные пробили асфальт, чтобы помешать сквозному движению. Битва жителей и водителей грузовиков продолжалась около года. За это время дорогу засыпали снегом, строительным мусором и в итоге просто сломали. Тогда было принято решение наказать виновных, но схему проезда все-таки пересмотрели и сквозной проезд был закрыт.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.05.2020 16:54
- гость -

Сталина на них нету. Раз что-то не нравится, дом бы изъяли и выселили, за шкурный личный интерес и порчу госимущества. И радовались бы, если бы не расстреляли.

6.05.2020 17:09
CALIBR

Изначально там были ворота , перекладина позволяла проезжать джипам, не более. потом,очевидно,Администрация убрала перекладину и поехали грузовики.
Суть претензий в том,что асфальт ,так понимаю,положен на деньги жителей в то время, когда Город не имел средств благоустроить дорогу.
Разумеется,подушка под асфальтом слабая, большегрузы дорогу продавят,разобьют , чиновники будут обещать ремонтировать , но .... строить её надо было изначально на деньги муниципалов, тогда бы не было подобного противостояния.

6.05.2020 17:16
гость

как там вообще люди живут? тротуаров нет, ширина дороги узкая, поток постоянно прёт, водятлы летают. вообщем не хотел бы на их месте оказаться, а сейчас еще и грузовики поехали. крепитесь люди!

6.05.2020 17:29
аминь

не устану повторять- надо продлить Трактовую до Космонавтов,обозвать Губернаторским проспектом,в честь всех бывших,настоящих и будущих наместников.
И всем будет хорошо.
Пример- Панфиловцев,до сих пор Хрущевской кличут.

6.05.2020 18:02
- гость -

Давно пора, просторную закрыть. Дорогу сделали, а про пешиходов забыли.

6.05.2020 18:03
- гость -

17:09 CALIBR
Да нифига. Ворота сломал местный же житель, который не дождался доставку стройматериалов для ремонта. Водителю грузовика пришлось объезжать по Энтузиастов, а там была пробка. Путь удлинился на два часа, на столько же увеличилась оплата газели и работа бригады строителей.

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