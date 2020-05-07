Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Среди заболевших – пятеро жителей Рубцовска, по трое – из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое – из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах – по одному заразившемуся.

Таким образом, всего в крае подтверждено 605 случаев коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, ранее главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. По мнению специалиста, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. При этом чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации, подчеркнул Шевченко.