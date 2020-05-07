Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.
Среди заболевших – пятеро жителей Рубцовска, по трое – из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое – из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах – по одному заразившемуся.
Таким образом, всего в крае подтверждено 605 случаев коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, ранее главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. По мнению специалиста, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. При этом чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации, подчеркнул Шевченко.
Комментарии
"Среди заболевших — пятеро жителей Рубцовска, по трое — из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое — из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах"
Это не заболевшие, это обнаруженые носители вируса.
Пишите иначе!
Пишите, что в крае стало меньше больных.
Выздоровело больше, чем выявили.
Позитивнее надо!
Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.
Пишите иначе!
Позитивнее надо!
Пишите, что Алтайский край вчера был на 48 месте по стране. Что мы стремимся вперед и вверх! Ближайшие цели - выйти в четвертый десяток. А там глядишь и в топ-20 попадем.
Да и пёс с ними. Все там будем.
7.05.2020 14:39
- гость -
Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.
Да.
Догоняем, а не упреждаем: почему Алтайский край на шаг позади в борьбе с COVID-19.
Вот четкое объяснение.
Выздоровевших то вычитают из этого списка? Мне кажется что только плюсуют для острастки народа!
Всего то? Пик явно пройден. Можно убирать КПП на границах края. Справились молодцы.
7.05.2020 14:49
- гость -
Никто никого не вычитает...надо отдельную графу писать еще....для понимания сколько на сегодня болеет человек и сколько из них без симптомов..а кто в легкой форме.
7.05.2020 15:01
- гость -
Скоро ещё ИФНС с пивзаводом подтянутся,подправят статистику.