В барнаульском поселке неизвестные вырубили почти 100 молодых берез

Полиция разыскивает людей, вырубивших березовую рощу в поселке Южном. Об этом сообщает Barnaul22.

Деревья росли на берегу озера Варежка, рядом с улицей Зоотехнической. В апреле неизвестные вырубили почти 100 молодых берез. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту сообщил, что запросов на снос и обрезку деревьев в районе поселка Южного к ним не поступало. Кроме того, ведомство не выдавало разрешения на работы, а, следовательно, вырубку провели незаконно.

Администрация поселка обратилась в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности всех причастных к экологическому преступлению. Стражи порядка разыскивают подозреваемых.