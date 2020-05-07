Названы любимые военные фильмы россиян

Россияне назвали любимые военные фильмы в рамках опроса проекта "Кино Mail.ru", пишет ТАСС.

По мнению соотечественников, лучшим фильмом о войне стала кинолента режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", вышедшая на экраны в 1974 году.

Второе место россияне отдали картине "Офицеры" 1971 года, режиссером которой стал Владимир Роговой.

Бронза досталась экранизации повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие", снятая Станиславом Ростоцким в 1972 году.

В пятерку лидеров вошел дебютный фильм режиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека" по одноименному рассказу Михаила Шолохова, а также "Они сражались за родину" – еще одна картина Бондарчука, снятая по повести Шолохова с Василием Шукшиным в главной роли.