Более 100 протоколов о нарушении самоизоляции выписали на Алтае в майские праздники

113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции составили сотрудники МВД Алтайского края в период с 1 по 5 мая нынешнего года.

"Конечно, количество граждан, которых останавливали сотрудники органов внутренних дел на улицах городов и сел Алтайского края гораздо больше", – уточнили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев стражи порядка применяют предупредительные меры для нарушителей установленных ограничений. В частности, они предупреждают, разъясняют и настоятельно рекомендуют людям незамедлительно вернуться домой.

Напомним, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, а правила, установленные в рамках этого режима, обязательны для выполнения всеми жителями и гостями региона.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода. 110 человек выздоровели.