Заразившаяся коронавирусом медработница вылечилась в Республике Алтай

Работница одной из больниц, заразившаяся коронавирусом в Республике Алтай 23 апреля, излечилась от болезни, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, женщину выписали из медучреждения в среду, 6 мая. Необходимые исследования показали отрицательный результат на инфекцию.

Таким образом, в регионе уже четыре человека вылечились от COVID-19. Всего в республике лабораторно подтверждено 40 случаев инфицирования. Более 10 тысяч человек обследовано. Под медицинским наблюдением находятся 485 человек.

Напомним, в Республике Алтай действует масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также при посещении общественных мест и органов власти.