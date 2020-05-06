Призер Паралимпиады из Барнаула получила новый "умный" протез

Серебряный призер Паралимпиады по пауэрлифтингу Ирина Казанцева из Барнаула получила от Фонда социального страхования умный протез стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Высокотехнологичный протез бедра разработан компанией "Алорто" специально для спортсменки. Он оснащен автоматикой, которая помогает Казанцевой легче сгибать колено протеза, облегчая ходьбу и разгружая здоровую ногу и поясницу. С помощью устройства спортсменка сможет ходить, бегать и ездить на велосипеде, а настройки можно поменять с мобильного приложения.

Казанцева потеряла ногу после автомобильной аварии в 11 лет. Однако она не пала духом и почти 20 лет активно тренируется. За это время спортсменка стала многократной победительницей российских соревнований по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, а в 2008 году взяла серебро Летних паралимпийских игр в Пекине.

Спортсменка отметила, что она много ездит, и на старом протезе ей приходилось прикладывать больше усилий, чтобы сгибать колено. Новое устройство позволит сберечь силы и направить их на тренировки для достижения новых результатов.