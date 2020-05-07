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Алтайские прокуроры существенно нарастили свои доходы по итогам 2019 года

, ИА "Амител"
Каждый из руководителей надзорного органа сумел заработать более 3 млн рублей
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Прокурор Алтайского края Александр Руднев в 2019 году заработал 3,738 млн рублей. Это на 1,4 млн рублей больше, чем годом ранее. До того как перебраться на Алтай, Руднев последние несколько лет занимал должность первого зампрокурора Волгоградской области. Тогда его средний заработок составлял примерно 2,2 млн рублей.

Жена краевого прокурора по итогам 2019 года доходов не имела (ранее было задекларировано 103 тысячи рублей). В пользовании у супругов находится квартира (125 кв. м). Кроме того, Александру Рудневу на праве собственности принадлежит земельный участок размером 626 тысяч кв. м (1/14 доля). Его супруга владеет парковочным местом (16,7 кв. м). Также ей принадлежит автомобиль Toyota Lexus RX 450. В прошлом году чета Рудневых транспортные средства не декларировала.

Первый зампрокурора Алтайского края Александр Фомин указал доход в 3,366 млн рублей (в 2018 году – 2,776 млн рублей). Его супруга заработала 3,47 млн рублей. Это в три раза больше, чем по итогам 2018 года (было 1,125 млн рублей). В собственности у Фомина есть квартира (86 кв. м) и гаражный бокс (20,4 кв. м), а у жены – квартира площадью 43,2 кв. м.

Квартира Фомина находится в пользовании у двух несовершеннолетних детей и супруги, еще одна жилплощадь (52,2 кв. м) – в пользовании только у дочери. Передвигается первый заместитель прокурора на Nissan X-Trail, его жена – на Nissan Juke.

Еще один зампрокурора, Дмитрий Губанов, заработал в прошлом году 3,4 млн рублей (в 2018 году – 2,867 млн рублей). А вот доходы его супруги практически не изменились: 1,637 млн рублей против 1,573 млн рублей годом ранее. Губанов располагает двумя квартирами: одной – единолично (44,6 кв. м), другая (56,5 кв. м) –принадлежит сотруднику ведомства вместе с супругой. В еще одной квартире (98,3 кв. м) зампрокурора принадлежит ¾ доли. Кроме того, Губанов владеет гаражным боксом (25,1 кв. м), автомобилем Mitsubishi Pajero IV и прицепом.

Наконец, зампрокурора Алтайского края Петр Новиков задекларировал 3,274 млн рублей (было – 2,697 млн), его супруга – всего 2 рубля 9 копеек (годом ранее – 46,9 тысячи рублей). В собственности у Новикова находится земельный участок (1120 кв. м) и жилой дом (292 кв. м), а также ½ доли в квартире площадью 40,9 кв. м. Передвигается Новиков на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

Отметим, что до конца мая появятся сведения о доходах руководства краевого Следкома и полиции.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.05.2020 12:44
гость

А говорят доходы населения падают

7.05.2020 12:54
гость

Лексусы, крузера, квартиры, дома...рассказать бы это честным и нищим прокурорам времён СССР

7.05.2020 12:58
- гость -

Хоть кто-то в стране зарабатывает.
Но неплохо бы привязать их ЗП к средней по краю, скажем с учетом премий - не более 5яти средних ЗП по краю.
Хочешь больше получать - делай так, чтобы доходы в твоем регионе росли, а не занимайся обслуживанием власти, которая дает такие подачки

7.05.2020 13:03
- гость -

Также ей принадлежит автомобиль Toyota Lexus RX 450. В прошлом году чета Рудневых транспортные средства не декларировала.

Откуда деньги, Зин? Дохода мужа не хватит чтоб такую телегу взять.

7.05.2020 13:03
комрад

Что-то подозрительно мало. Надо копать глубже, может родственники стали "успешными бизнесменами"?Интересно, как жена прокурора заработала за год 2 рубля 9 копеек? Самозанятая чтоле?

7.05.2020 13:04
гость

это верхушка так живет, а остальные на скромных машинах, и скромные доходы и пашут сутками, все сидели на самоизоляции, а они работали, и в будни, и в выходные

7.05.2020 13:16
- гость -

Пацаны работают !

7.05.2020 13:29
гость

Вообще возможно, что в школе контрольную не могли решить, а сейчас над учителями смеются

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