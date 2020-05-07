"Песок сыплется". Емельяненко раскритиковал Соловьева за занятия боксом

Российский боец ММА Александр Емельяненко высмеял Владимира Соловьева на фоне разговоров о попытках телеведущего заниматься боксом. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По словам спортсмена, он не следил за спором Уткина и Соловьева в социальных сетях, однако знал о возможном спарринге.
"Я у кого-то спросил: и как? Там очень смешно. У них уже песок из ... сыплется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Видишь, как раскачали спорт – все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге", – сказал боксер.
Ранее amic.ru сообщал, что спортивный журналист Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева после конфликта, произошедшего в "Твиттере". Тогда оппоненты обменялись оскорблениями, а в ответ Уткин снял видео, где вызвал Соловьева на словесный бой.
Телеведущий отказался от поединка, в ответ записав обращение к журналисту, предложив оплатить услуги диетолога, парикмахера и психолога.
Комментарии
Соловьевы, захаровы, золотовы, пут ины панически боятся любой дискуссии - ибо правда на стороне их оппонентов...
Не песок , а помёт. Песков может обидеться.
Видел ролик как Соловьёв тренируется на ринге.Как тренируется рыхлая бесформенная кучка под названием Уткин,не видел.Однако, читал высказывание этой кучки "спортивных обозрений" по поводу Крыма.
1.Главный редактор спортивных телеканалов «НТВ-Плюс» Василий Уткин поделился гражданской позицией по вопросу Крыма.
"И – да, пацаны, у меня есть вопросы, и они важные, но я поддерживаю политику Путина в Крыму".2014 г
2."То, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе - большая историческая ошибка Путина".2020 из интервью украинской журналистке Алесе Бацман.
PS Украина плачет: у неё мячик отобрали.Который ей подарили родители.Поиграла и будет,заигралась что-то )
Саша всё напутал...
Если коротко Вася хотел на "словесном спарринге" пообзываться с Володей. А Володя отказался от этой затеи и обещал заехать Василю в пяточину кулаком исподтишка.
все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге", – сказал боксер.
Это он про рамазанку.
7.05.2020 09:28
- гость -
Видимо, ибо Уткин ни о каком спорте речь не вёл, он планировал унизить Соловья в словесном баттле (по нашему, перепалке).
09:07
- гость -
не видел.Однако, читал высказывание этой кучки "спортивных обозрений" по поводу Крыма.
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Сынок, ты почему ещё не в Крiму?
Алмазов в "петросяны" заделался...
Ещё раз повторюсь, почему на фото Федор, а не Александр?
Я, обновите страницу.