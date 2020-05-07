"Песок сыплется". Емельяненко раскритиковал Соловьева за занятие боксом

Российский боец ММА Александр Емельяненко высмеял Владимира Соловьева на фоне разговоров о попытках телеведущего заниматься боксом. Об это сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По словам спортсмена, он не следил за спором Уткина и Соловьева в социальных сетях, однако знал о возможном спарринге.

"Я у кого-то спросил — и как? Там очень смешно. У них уже песок из ... сыплется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Видишь, как раскачали спорт — все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге", — сказал боксер.

Ранее amic.ru сообщал, что спортивный журналист Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева после конфликта, произошедшего в "Твиттере". Тогда оппоненты обменялись оскорблениями, а в ответ Уткин снял видео, где вызвал Соловьева на словесный бой.

Телеведущий отказался от поединка, в ответ записав обращение к журналисту, предложив оплатить услуги диетолога, парикмахера и психолога.