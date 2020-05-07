В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

Российские ученые разработали тест-систему для диагностики рака пищеварительной системы по выдыхаемому воздуху. Об этом сообщается на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Система основана на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12, которые выдыхает пациент. Тесты позволяют выявлять онкологические заболевания органов пищеварения на ранних стадиях и оценивать эффективность проведенного лечения. На разработку и организацию производства планируют потратить 4,5 миллиона рублей.

Как отмечается в техзадании, комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, повысит охват ранней диагностики и увеличит продолжительность жизни населения. Сейчас в России используют зарубежные тест-системы, которых недостаточно для быстрого выявления распространенных болезней пищевода, желудка и кишечника.