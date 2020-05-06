Глава Минкульта Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря министра Анна Усачёва.

По данным издания, министр уже продолжительное время находится дома, проводит совещания по видеосвязи, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. "Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", — отметила пресс-секретарь Любимовой.

Отметим, Ольга Любимова стала третьим членом кабмина, у которого выявили коронавирусную инфекцию. До этого о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, затем COVID-19 диагностировали главе Минстроя Владимиру Якушеву.