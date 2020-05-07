Врачи рассказали о симптомах рака легких, которые проявляются на лице

Опущение века, сужение зрачков и потливость одной стороны лица может говорить о раке легких. Об этом сообщает MedikForum.

По мнению онкологов, симптомом новообразований часто выступает опущение века на одном глазу. Специалисты говорят, что это может быть связано и со старением, но заметив нависание кожной складки лучше обсудить ситуацию с врачом.

Другим признаком является чрезмерное сужение зрачка. Причина подобного симптома кроется в большом количестве нервов, проходящих через верхнюю часть легких: опухоли сдавливают их и приводят к сильному сужению зрачка. Эффект может проявляться как на одном глазу, так и на двух – в зависимости от места расположения опухоли.

Еще один возможный сигнал – снижение потливости одной стороны лица. Из-за повреждения нервов сальные железы перестают работать, а новообразования обычно располагается с той стороны, которая перестала потеть.