Роспотребнадзор анонсировал план снятия ограничений по коронавирусу в стране

Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры из-за коронавируса в три этапа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания Владимира Путина с правительством РФ по ситуации с коронавирусом.

Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем этапе откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.

Оценивать ситуацию и принимать решения о снятии ограничений в каждом регионе будут, ориентируясь на темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват проведенных тестов на коронавирус.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничения могут быть возвращены.

Попова уточнила, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в стране не превышают три процента, а своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии на два месяца.