Число безработных в России увеличилось до 1,2 миллиона человек

Число официально зарегистрированных безработных россиян выросло до одного миллиона 243 тысяч человек, при этом 735 тысяч из них зарегистрировались в качестве таковых в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе совещания с Владимиром Путиным.

По данным Министерства труда, после 1 марта лишились работы более 208 тысяч человек. Для выплат им пособий по безработице государство выделило 1,8 миллиарда рублей.

Напомним, в ходе совещания также стало известно, что снимать ограничения по коронавирусу в стране планируется в три этапа. Первый этап предусматривает разрешения заниматься спортом на улице, второй — прогулки и возобновление работы образовательных организаций и точек торговли, а третий — открытие парков и скверов.