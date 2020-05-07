Барнаул попал в число лидеров по оформлению "президентской" ипотеки

Барнаул, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва и Подмосковье лидируют по количеству поданных заявок на льготную ипотеку под 6,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Банк уже выдал в общей сложности свыше двух тысяч жилищных кредитов по льготной ставке на общую сумму более шести миллиардов рублей. Средний размер кредита составил около 2,8 млн рублей. Всего ВТБ принял порядка семи тысяч заявок более чем на 20 миллиардов рублей.

Как уже сообщал amic.ru, в апреле правительство РФ по предложению президента Владимира Путина запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса.

Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита составляет восемь миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, три миллиона рублей – в других регионах. Минимальный первоначальный взнос – 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.