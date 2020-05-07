Маска в Instagram от amic.ru. Делаем фото в цветущих яблонях, не нарушая самоизоляцию

Все распустилось и благоухает. Соцсети переполнены фотографиями с цветущими яблонями: везет тому, у кого есть сад на даче. А что делать, если сидишь дома на самоизоляции и у тебя нет такого снимка? Главное – не впадать в уныние. Специально для вас (и для себя) мы сделали маску в Instagram, с помощью которой фото в яблонях можно получить не выходя из дома.

Вот ссылка на маску (откроется режим создания "Историй" Instagram). Делайте фото и отмечайте нашу страницу в Instagram. Готово, вы великолепны!