Сбербанк понизил минимальные ставки по ипотеке

Сбербанк понизил ставки по ипотечным займам на покупку квартир в новостройках и готового жилья, сообщается на сайте "ДомКлик".

Так, минимальная ставка при покупке апартаментов в новостройке теперь составляет 6,2%. Она доступна при приобретении жилья у застройщика, который включен в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования.

Минимальная ставка при приобретении жилья на вторичном рынке составила 8,1%. Такая ставка доступна зарплатным клиентам банка, участвующим в акции "Молодая семья" и "Скидка 0,3%" на "ДокКлик".

Ранее amic.ru писал, что правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%, согласно которой такой кредит можно получить для приобретения жилья в новостройке. Максимальный размер займа для Москвы и Санкт-Петербурга составляет восемь миллионов, для регионов – три миллиона.