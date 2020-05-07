Еще восемь вахтовиков заразились коронавирусом в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 50.

"Коронавирус подтвердился у лиц, контактировавших с ранее выявленными заболевшими рабочими на строящемся частном объекте в Турочакском районе. Среди них – жительница села Иогач и восемь человек, работающих на территории района вахтовым методом", – уточнили в оперштабе.

Всего зафиксировано 19 заболевших в Турочакском районе, 13 – в Горно-Алтайске, 7 – в Онгудайском районе, 6 – Усть-Коксинском районе, 3 – в Шебалинском районе, 2 – в Майминском районе.

Напомним, 6 мая коронавирус диагностировали еще у одного жителя региона. Тогда диагноз подтвердился у 43-летнего жителя Горно-Алтайска, прибывшего из другого региона в минувшее воскресенье вместе с супругой, у которой вирус был выявлен 4 мая.

Подчеркнем, в Республике Алтай действует масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта, а также при посещении общественных мест и органов власти.