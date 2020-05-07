В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом

Сотрудница налоговой инспекции в Барнауле заразилась коронавирусом во время праздничных дней, сообщают "Вести". По предварительным данным, инфицирование произошло в быту.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, в месте, где работает женщина, провели дополнительную дезинфекционную обработку, а несколько сотрудников ведомства, которые могли иметь непосредственный контакт с заболевшей, были отправлены на режим самоизоляции.
В операционных залах и других помещениях налоговой инспекции края санитарная обработка после начала распространения коронавируса в Барнауле проводится несколько раз в течение дня. Специалисты, которые занимаются дезинфекцией, используют средства индивидуальной защиты.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным коронавирус в Алтайском крае выявили у 588 человек, 110 из них уже выздоровели. Трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
"заразилась коронавирусом во время праздничных дней"
Праздники ещё и начались толком, а она уже заразилась опоределил когда и где...
... Бывает...
О как... В Барнауле есть тесты, которые с точностью до дня определяют момент заражения? А место заражения случайно не кажут?
мытарю мытарево
Во время праздничный дней, серьёзно? А ничего что она несколько дней не работе с температурой сидела? А то что она сотрудник канцелярии и с ней вообще ВСЯ инспекция контактировала? У нескольких они пробы взяли, молодцы какие....
Заразилась во время праздников, но сотрудников контактировавших изолировали, - это как? На пикник вместе ездили?
Выздаравления.
Сотруднице выздоровления, коллегам ее не заболеть, но "во время праздничных дней" - это хорошо пошучено. Даже если ей тест делали один день, то получается, что заболела она в день заражения? А инкубационный период?
Ее с работы увезли 30 апреля в больницу, какие праздники?
А есть видео, как они все заразились?
Амика не виноват,ему что продиктовали в ИФНС,то он и написал!
а с чего вы взяли что она заразилась 1 мая, ведь было еще и 19 апреля...
Эти сотрудники пошли домой, ихние домашние потом пошли на работу, транспорт, магазины...
- Песец
- Не полный ответ
- Полный песец
- Верно
Вы в рабочее время? Нет. Ок так и запишем))
7.05.2020 09:28
- гость -
Ее с работы увезли 30 апреля в больницу, какие праздники?
Это налоговая так свою задницу прикрывает.
Чтобы не получить по щщам за нарушения санэпидтребований.
Так же как и в полиции обычно нарушители увольнялись за день до преступления.
Ее с работы увезли 30 апреля в больницу
Попал работодатель