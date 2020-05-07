В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом

Сотрудница налоговой инспекции в Барнауле заразилась коронавирусом во время праздничных дней, сообщают "Вести". По предварительным данным, инфицирование произошло в быту.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, в месте, где работает женщина, провели дополнительную дезинфекционную обработку, а несколько сотрудников ведомства, которые могли иметь непосредственный контакт с заболевшей, были отправлены на режим самоизоляции.
В операционных залах и других помещениях налоговой инспекции края санитарная обработка после начала распространения коронавируса в Барнауле проводится несколько раз в течение дня. Специалисты, которые занимаются дезинфекцией, используют средства индивидуальной защиты.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным коронавирус в Алтайском крае выявили у 588 человек, 110 из них уже выздоровели. Трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
"заразилась коронавирусом во время праздничных дней"
Праздники ещё и начались толком, а она уже заразилась опоределил когда и где...
... Бывает...
О как... В Барнауле есть тесты, которые с точностью до дня определяют момент заражения? А место заражения случайно не кажут?