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В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом

, ИА "Амител"
Произошло это в нерабочее время
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Сотрудница налоговой инспекции в Барнауле заразилась коронавирусом во время праздничных дней, сообщают "Вести". По предварительным данным, инфицирование произошло в быту. 

Согласно предписанию Роспотребнадзора, в месте, где работает женщина, провели дополнительную дезинфекционную обработку, а несколько сотрудников ведомства, которые могли иметь непосредственный контакт с заболевшей, были отправлены на режим самоизоляции. 

В операционных залах и других помещениях налоговой инспекции края санитарная обработка после начала распространения коронавируса в Барнауле проводится несколько раз в течение дня. Специалисты, которые занимаются дезинфекцией, используют средства индивидуальной защиты. 

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным коронавирус в Алтайском крае выявили у 588 человек, 110 из них уже выздоровели. Трое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.05.2020 07:39
- гость -

"заразилась коронавирусом во время праздничных дней"

Праздники ещё и начались толком, а она уже заразилась опоределил когда и где...

7.05.2020 07:43
- гость -

... Бывает...

7.05.2020 07:46
Morena

О как... В Барнауле есть тесты, которые с точностью до дня определяют момент заражения? А место заражения случайно не кажут?

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