В Рубцовске наказали магазин, который устроил ажиотажные скидки во время пандемии

В администрации Рубцовска приняли меры в отношении магазина, который инициировал ажиотаж среди местных жителей, устроив крупную распродажу одежды и обуви. Об этом сообщает издание "Сиб.фм".

Как отмечается, магазин не обеспечил необходимую защиту сотрудникам и покупателям, предусмотренную действующими в стране ограничениями из-за распространения коронавируса. Кроме того, рубцовчане и сами не соблюдали необходимые меры предосторожности: устроили давку, а многие из них были без масок.

По словам замглавы администрации Рубцовска Олега Обуховича, магазин, в котором наблюдался ажиотаж, имел право на торговлю, однако распродажа не была ни с кем согласована. Чиновник пояснил, что как только в мэрии узнали о случившемся, туда сразу же направили наряд полиции.

"К 17 часам магазин был освобожден от граждан, на входе дежурили сотрудники полиции, и до закрытия внутрь запускали единовременно не более пяти человек", – рассказал Обухович.

После случившегося мэр Дмитрий Фельдман провел совещание. В частности, администрация проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения такой ситуации.

Также в отношении управляющего магазином составили материал об административном нарушении.