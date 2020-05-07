Перед смертью Босов увольнял сотрудников и переводил активы на себя

Незадолго до смерти миллиардер родом из Барнаула Дмитрий Босов вел себя странно, рассказал источник РБК. По его словам, бизнесмен постоянно "был на взводе" и часто ссорился с супругой.

"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, что он готовит активы к продаже", – утверждает источник.

Тело Босова нашли в собственном доме в подмосковном поселке Усово с огнестрельным ранением головы. Так как помещение было закрыто изнутри, а по камерам наблюдения никаких гостей не заметили, следственные органы полагают, что миллиардер мог совершить самоубийство.

Как ранее писал amic.ru, Дмитрий Босов – ключевой акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, которая контролирует "Сибантрацит" – мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".

На момент смерти ему было 52 года.