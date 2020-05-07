Перед смертью Босов увольнял сотрудников и переводил активы на себя

Незадолго до смерти миллиардер родом из Барнаула Дмитрий Босов вел себя странно, рассказал источник РБК. По его словам, бизнесмен постоянно "был на взводе" и часто ссорился с супругой.
"С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось, все думали, что он готовит активы к продаже", – утверждает источник.
Тело Босова нашли в собственном доме в подмосковном поселке Усово с огнестрельным ранением головы. Так как помещение было закрыто изнутри, а по камерам наблюдения никаких гостей не заметили, следственные органы полагают, что миллиардер мог совершить самоубийство.
Как ранее писал amic.ru, Дмитрий Босов – ключевой акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, которая контролирует "Сибантрацит" – мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".
На момент смерти ему было 52 года.
Комментарии
"попросили" отдать бизнес, не согласился за гроши, вот и финал. у наследников возьмут даром.
миллиардер родом из Барнаула
Отец был замом на Кристалле, сын закончил Бауманку и возглавил представительство Кристалла в Москве, так началась карьера. Молодец, конечно. Обидный финал. Но не очень редкий
Создать представительство барнаульского завода в Москве в самом начале 90-х и пройти все 90-е до миллиардера, это надо уметь находить язык с окружающими силовыми ресурсами
Обидный финал. Но не очень редкий
Только что то Тимченки, Вротенберги, Сечинберги и прочие Грефы-Абрамовичи так не кончают.
Кто же теперь займёт место главного спонсора "Ночной хоккейной лиги" ?
Да и бизнес в Америке основанной им компанией Genius Fund Group,занимавшейся производством каннабиса (рынок легализированной марихуаны в Калифорнии), в которые вложены 160 млн.долларов ,из-за непрозрачности которого правительством США были аннулированы визы ему и его супруге в апреле 2019 года - тоже завис.
Он,наверное очень тосковал по сша,куда ему прикрыли путь.А вот курил бы марихуану,не был бы на взводе.
Копия своего отца.
7.05.2020 09:44
Алиса
А сестры у него родной с именем Лада случайно не было?
Только что то Тимченки, Вротенберги, Сечинберги и прочие Грефы-Абрамовичи так не кончают.
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Березовский, Ходорковский (жив, но всё отдал и отсидел)
Отец был замом на Кристалле, сын закончил Бауманку и возглавил представительство Кристалла в Москве, так началась карьера. Молодец, конечно. Обидный финал. Но не очень редкий
ну тогда уж: дед был директором котельного завода, а мать начальником госпиталя ветеранов
А сестры у него родной с именем Лада случайно не было?
сродная по факту, тетка по паспорту (его дед ее удочерил)
7.05.2020 09:50
месный
Родной не было.
а мать начальником госпиталя ветеранов
тетка (жена дядьки)
тетка по паспорту (его дед ее удочерил) \ тетка (жена дядьки)
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Скоро выяснится, что они вообще агенты Абвера.
7.05.2020 09:12
- гость -
странно почему некоторым (так же как пендосам) более не нравятся деофшоризированные олигархи, те которые переехали в Россию, сменили юрисдикцию своих активов на российскую, строят мосты, заводы, трубовпроводы и оборонку используя российские технологии и материалы (потому что тупо санкции не позволяют использовать иностранное). И именно поэтому им дают бюджетные деньги для реализации стратегических объектов
Почему никто не гундит по поводу Потанина, Прохорова, у которых миллиардов намного больше , но они все работают на Запад?
где это видели деоффшоризованных олигархов??? Зайди в список аффилированных лиц СБЕР и посмотри сколько управляющих компаний зарубежом зарегистрировано - а потом введи в поиск и посмотри какие это предприятия рулятся только СБЕРОм , а есть еще синий и красный банки! Нсмешил!!!
Не раскрыты подробности - миллиардер перед самоубийством связал ли себе руки и наносил ли себе побои? Может пытал себя горячим утюгом или зажженной сигаретой?
а лицо то запитое какое
начал переводить все активы на себя
А зачем покойнику активы? Неее... не собирался он помирать!