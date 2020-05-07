Вирусолог рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Заболеть коронавирусом реально и не выходя из дома, рассказал Пятому каналу доктор медицинских наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирус может быть в воде или пище. Несмотря на то, что риск заразиться таким образом совсем невелик, лучше соблюдать элементарные меры безопасности, утверждает ученый.

"На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций", – констатировал Альтштейн.

Ранее он заявил, что после отмены режима самоизоляции не стоит ждать быстрого перехода к обычной жизни.

По словам вирусолога, после снятия этого режима какое-то время врачи будут избавляться от "хвостов". Диагностика людей все равно будет продолжаться, так же как и самоизоляция для отдельных категорий россиян.