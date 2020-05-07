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Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается"

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы предложил сосредоточиться на экономике
Геннадий Онищенко / Фото: scoopnest.com

Геннадий Онищенко / Фото: scoopnest.com

В России не следует ужесточать меры против распространения COVID-19, так как коронавирус уже "выдыхается", заявил в эфире НСН депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать, – уточнил народный избранник. – Тем более что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим".

Как ранее писал amic.ru, Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предложил с регионов.

Стоит отметить, что еще в феврале Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса. Свою точку зрения он аргументировал тем, что грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.05.2020 09:28
- гость -

так как коронавирус уже "выдыхается"

я так понимаю рост на 6,8% в сутки это выдыхается...

7.05.2020 09:33
- гость -

В первый раз соглашаюсь с ним. Пора уже прекращать нагнетания по вирусу. Жизнь то продолжается! Те кто боятся заразиться могут сидеть дома, выходить на улицу в маске и перчатках... Но где вероятность, что опасаясь коронавируса и предостерегаясь от него, человек не упрет от банального осложнения после гриппа или еще какой нибудь каки?!

7.05.2020 09:37
- гость -

09:33
- гость -
Но где вероятность, что
---
Тебе позарезу нужна эта вероятность? А ты точно не температуришь?

7.05.2020 09:38
- гость -

Свою точку зрения он аргументировал тем, что грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей.

как-то не вяжется с этим
"По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались"(c)

7.05.2020 09:48
гость

что у тебя не вяжется?
ежегодно от гриппа в мире умирает 650 тысяч человек а от короновируса 260 и что тут не понятного но при гриппе никто в масках не ходит работать не запрещают и прочим маразмом не страдают!

7.05.2020 09:52
- гость -

А когда-то был уважаемым человеком! главный санитарный врач!
Теперь, как Терешкова, выполняет указки сверху!
Надо нести в массы мнение, что все позади! кто это лучше сделает?! Врач!!!
За 06.05 Россия показала более 10тыс новых заболевших! Это больше, чем в любой другой стране мира! В России за 06.05 новых заболевших около 12% новых выявленных случаев от количества на всей ПЛАНЕТЕ!!!
Нас опять обманывают, выдавая желаемое за действительное.
Я не говорю, что экономика на высоте, я лишь говорю о цифрах и фактах.
В России принято формировать общественное мнение вопреки здравому смыслу. Достаточно лишь желание президента и начинается спектакль

7.05.2020 09:53
- гость -

что у тебя не вяжется?

м-да
я так понимаю для вас что 0,1% что 7% одно и то-же )))

7.05.2020 09:55
vt

меры принимают, вот и смертность относительно невысокая. А если бы карантинные меры не принимались, то смертей было бы на порядок больше

7.05.2020 09:59
- гость -

карантинные меры

у нас таки уже карантин )))

7.05.2020 10:03
- гость -

В России ежегодно от гриппа гибнет не более 1000, обычно 400 человек.

7.05.2020 10:03
- гость -

Онищенко сказал, что вирус выдыхается!

Интересно, а вирус-то об этом знает?

7.05.2020 10:07
- гость -

7.05.2020 09:48
гость
А по коронавирусу уже есть ежегодные цифры? Не поделитесь статистикой?

7.05.2020 10:07
- гость -

Сегодня день Онищменки - Подебителя грузинской минералки и прибалтийских шпрот! Храни нас всех, Онищменка!

7.05.2020 10:11
Михаил

Если бы вот так все активно на грипп раньше проверяли всех и тесты делали такими объемами и следили за смертностью от него, то давно бы уже вечный карантин сделали и все нахрен позакрывали.....

7.05.2020 10:24
- гость -

Хватит уже сравнивать с гриппом. Грипп не разрушает легкие.

7.05.2020 10:40
- гость -

Сравнение с гриппом некорректно. От гриппа есть ежегодные прививки, они не всегда спасают от заболевания, конечно, но протекает оно менее тяжело.

7.05.2020 10:40
Занносий

Европа программу по коронавирусу закрывает, и нам уже пора. На счет выдыхается он верно подметил. Самый первый говорят был забористый, косил шибко, а через 5-10 рот уже и на грипп похож, не цепляет уже так. Если бы цеплял то мы бы увидели это в нашей дыре Змеиногорске, как показателю развала медицины. Но нет, все там себя чувствуют нормально, на счет башкира правда не уверен, но этому скорее другое опасно.

7.05.2020 10:41
- гость -

7.05.2020 10:24
- гость -
И не закупоривает сосуды.

7.05.2020 10:53
гость

вы от чего 0,1% и 7% считаете? вы с чего решили что в России 10 заболевших это больше чем например в США 25 тыс в сутки? вы с чего решили что статистика вообще достоверная! Вас никто на улицу не гонит сидите и тухните дома! На каком основании без введения ЧС или карантина мне запрещено выходить на улицу заниматься спортом и работать? Я сам вправе решить заболеть мне или нет ходить мне в маске или нет! Ссыте ходите хоть в хим защите вам никто не запрещает, можете в бункер спрятаться!
устроили истерику аж 260 тыс из 7 миллиардов умерло! аз 3 миллиона заразилось из 7 миллиардов, а сколько за это время умерло от рака от спида от тубика от гепатита?
Короче ребята брызгайте кипятком дальше у компа в душной хрущевке вы точно усилите иммунитет и здоровее станете)

7.05.2020 10:55
- гость -

На лбу написано. Чудак.

7.05.2020 11:01
гость


- гость -
На лбу написано. Чудак.

Попробуй у себя стереть или ходя бы первую букву замени на "М"

7.05.2020 11:29
- гость -

Я сам вправе решить заболеть мне или нет ходить мне в маске или нет!

Тут как с ремнем безопасности в авто, на твою жизнь всем по.., речь идёт о безопасности окружающих.

7.05.2020 11:41
- гость -

7.05.2020 10:53
гость
Бггг. Ну да. А если вы больны открытой формой туберкулеза, то вы сами вправе решать, кашлять на окружающих или лежать в больничке. Если вы больны венерическим заболеванием, то вправе решать, сообщать ли об этом партнеру или заниматься сексом, ничего не сообщая. А если у вас чума, то вы вправе ездить куда вам вздумается и общаться с кем хочется. По вашей логике.

7.05.2020 11:53
- гость -

По вашей логике....

по его логике все вышеперечисленные деяния попадут под действие статьи УК РФ...
тока он об этом пока не знает )))

7.05.2020 12:27
- гость -

7.05.2020 11:53
- гость -
Я это и имею в виду. Свобода заразиться - да пожалуйста. Свободы заражать других никто не даст.

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