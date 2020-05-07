Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается"

В России не следует ужесточать меры против распространения COVID-19, так как коронавирус уже "выдыхается", заявил в эфире НСН депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать, – уточнил народный избранник. – Тем более что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим".

Как ранее писал amic.ru, Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предложил с регионов.

Стоит отметить, что еще в феврале Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса. Свою точку зрения он аргументировал тем, что грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей.