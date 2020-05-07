Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается"

В России не следует ужесточать меры против распространения COVID-19, так как коронавирус уже "выдыхается", заявил в эфире НСН депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
"Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать, – уточнил народный избранник. – Тем более что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим".
Как ранее писал amic.ru, Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предложил с регионов.
Стоит отметить, что еще в феврале Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса. Свою точку зрения он аргументировал тем, что грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей.
Комментарии
так как коронавирус уже "выдыхается"
я так понимаю рост на 6,8% в сутки это выдыхается...
В первый раз соглашаюсь с ним. Пора уже прекращать нагнетания по вирусу. Жизнь то продолжается! Те кто боятся заразиться могут сидеть дома, выходить на улицу в маске и перчатках... Но где вероятность, что опасаясь коронавируса и предостерегаясь от него, человек не упрет от банального осложнения после гриппа или еще какой нибудь каки?!
09:33
- гость -
Но где вероятность, что
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Тебе позарезу нужна эта вероятность? А ты точно не температуришь?
Свою точку зрения он аргументировал тем, что грипп в сравнении с коронавирусом лидирует как по числу заболевших, так и по количеству смертей.
как-то не вяжется с этим
"По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались"(c)
что у тебя не вяжется?
ежегодно от гриппа в мире умирает 650 тысяч человек а от короновируса 260 и что тут не понятного но при гриппе никто в масках не ходит работать не запрещают и прочим маразмом не страдают!
А когда-то был уважаемым человеком! главный санитарный врач!
Теперь, как Терешкова, выполняет указки сверху!
Надо нести в массы мнение, что все позади! кто это лучше сделает?! Врач!!!
За 06.05 Россия показала более 10тыс новых заболевших! Это больше, чем в любой другой стране мира! В России за 06.05 новых заболевших около 12% новых выявленных случаев от количества на всей ПЛАНЕТЕ!!!
Нас опять обманывают, выдавая желаемое за действительное.
Я не говорю, что экономика на высоте, я лишь говорю о цифрах и фактах.
В России принято формировать общественное мнение вопреки здравому смыслу. Достаточно лишь желание президента и начинается спектакль
что у тебя не вяжется?
м-да
я так понимаю для вас что 0,1% что 7% одно и то-же )))
меры принимают, вот и смертность относительно невысокая. А если бы карантинные меры не принимались, то смертей было бы на порядок больше
карантинные меры
у нас таки уже карантин )))
В России ежегодно от гриппа гибнет не более 1000, обычно 400 человек.
Онищенко сказал, что вирус выдыхается!
Интересно, а вирус-то об этом знает?
7.05.2020 09:48
гость
А по коронавирусу уже есть ежегодные цифры? Не поделитесь статистикой?
Сегодня день Онищменки - Подебителя грузинской минералки и прибалтийских шпрот! Храни нас всех, Онищменка!
Если бы вот так все активно на грипп раньше проверяли всех и тесты делали такими объемами и следили за смертностью от него, то давно бы уже вечный карантин сделали и все нахрен позакрывали.....
Хватит уже сравнивать с гриппом. Грипп не разрушает легкие.
Сравнение с гриппом некорректно. От гриппа есть ежегодные прививки, они не всегда спасают от заболевания, конечно, но протекает оно менее тяжело.
Европа программу по коронавирусу закрывает, и нам уже пора. На счет выдыхается он верно подметил. Самый первый говорят был забористый, косил шибко, а через 5-10 рот уже и на грипп похож, не цепляет уже так. Если бы цеплял то мы бы увидели это в нашей дыре Змеиногорске, как показателю развала медицины. Но нет, все там себя чувствуют нормально, на счет башкира правда не уверен, но этому скорее другое опасно.
7.05.2020 10:24
- гость -
И не закупоривает сосуды.
вы от чего 0,1% и 7% считаете? вы с чего решили что в России 10 заболевших это больше чем например в США 25 тыс в сутки? вы с чего решили что статистика вообще достоверная! Вас никто на улицу не гонит сидите и тухните дома! На каком основании без введения ЧС или карантина мне запрещено выходить на улицу заниматься спортом и работать? Я сам вправе решить заболеть мне или нет ходить мне в маске или нет! Ссыте ходите хоть в хим защите вам никто не запрещает, можете в бункер спрятаться!
устроили истерику аж 260 тыс из 7 миллиардов умерло! аз 3 миллиона заразилось из 7 миллиардов, а сколько за это время умерло от рака от спида от тубика от гепатита?
Короче ребята брызгайте кипятком дальше у компа в душной хрущевке вы точно усилите иммунитет и здоровее станете)
На лбу написано. Чудак.
- гость -
На лбу написано. Чудак.
Попробуй у себя стереть или ходя бы первую букву замени на "М"
7.05.2020 10:55
- гость -
На лбу написано. Чудак.
Ну ты попробуй у себя стереть или хотя бы замени первую букву на "М"