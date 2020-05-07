Ученого, который был на пороге "важного открытия" о COVID-19, убили в США

Ученый Бинг Лю был убит в США. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на телеканал NBC.

37-летнего Лю нашли мертвым в собственном доме в штате Пенсильвания. Исследователь скончался в результате огнестрельных ранений в голову и шею. Через некоторое время в автомобиле, припаркованном в километре от места смерти Лю, нашли мертвым 46-летнего мужчину по имени Хао Гу. Согласно предварительной версии следствия, погибшие знали друг друга. Гу застрелил Лю, после чего покончил с собой.

Лю был сотрудником Школы медицины Питтсбургского университета. По словам коллег, ученый готовился сделать очень важное открытие относительно COVID-19.

"Бинг был на пороге очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе коронавирусной инфекции COVID-19, и клеточной основы осложнений, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2", говорят в Школе медицины Питтсбургского университета.