Ученого, который был на пороге "важного открытия" о COVID-19, убили в США

Ученый Бинг Лю был убит в США. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на телеканал NBC.
37-летнего Лю нашли мертвым в собственном доме в штате Пенсильвания. Исследователь скончался в результате огнестрельных ранений в голову и шею. Через некоторое время в автомобиле, припаркованном в километре от места смерти Лю, нашли мертвым 46-летнего мужчину по имени Хао Гу. Согласно предварительной версии следствия, погибшие знали друг друга. Гу застрелил Лю, после чего покончил с собой.
Лю был сотрудником Школы медицины Питтсбургского университета. По словам коллег, ученый готовился сделать очень важное открытие относительно COVID-19.
"Бинг был на пороге очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе коронавирусной инфекции COVID-19, и клеточной основы осложнений, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2", говорят в Школе медицины Питтсбургского университета.
Комментарии
мы все на пороге, только суметь войти надо
Сейчас Трамп объявит, что это дело рук китайской разведки
7.05.2020 10:24
- гость -
Или ГРУ.
7.05.2020 10:20
Filin
Не путайте "на пороге" и "на краю".
1.Любовные отношения двух половозрелых самцов не рассматриваются местными конспирологами ? Подкидываю версию - развивайте. ))
2. Есть мнение в конспирологической среде ,что вирус искусственного происхождения ,выведен в США в 2015 году. - то есть всё уже придумано без Лю.
Лю похоронят, а вот версию - версию куда девать ?
стопудово крАвавый Путин!
правда стареющая козя!
В собственном доме завалили Лю,а в автомобиле пристрелили и Гу.На пистолете оставили его отпечатки пальцев, чтобы следователи подумали,что он стрельнул Лю в голову и шею.
Пиндосы скрывают следы,которые проясняют то что вся зараза из пиндостана.
пиндосия-империя зла.
CALIBRа снова в пОпо тему занесло. Это уже тенденция однако.
Их убил коронавирус.
7.05.2020 10:50
- гость -
+++++++++++++++
судя по зацикливанию на пОпе - это твои влажные домыслы передаста , как обычно.